Сегодня, начиная с 10:00, вооруженные силы Армении обстреляли из оружия различного калибра позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики на армяно-азербайджанской государственной границе и прилегающих территориях.

Об этом сообщает МЧС Нахчыванской Автономной Республики.

В результате возникли пожары перед позициями и на прилегающих территориях. Подразделения Вооруженных сил Армении около 13:00 открыли огонь по пожарным МЧС Нахчыванской Автономной Республики в Садаракском районе.

В результате обстрела сотрудник МЧС, майор внутренней службы Ахмедли Эльвин Судейиф оглу получил ранение в плечо. Раненому оказана первая помощь.

Minval.az