

14 июля министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Турции в нашей стране Джахитом Багчы.

Поздравив посла с началом дипломатической миссии в нашей стране, министр пожелал ему успехов в деле укрепления союзничества и расширения сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

Отметив, что по поручению Верховного Главнокомандующего продолжаются реформы, направленные на приведение Азербайджанской Армии в соответствие со стандартами Вооруженных сил Турции, министр обороны подчеркнул, что предусмотрено увеличение числа совместных военных учений с привлечением различных видов войск, в том числе сил специального назначения обеих стран.

Высоко оценив уровень сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-образовательной и военно-медицинской сферах, генерал-полковник З.Гасанов поблагодарил турецкую сторону за поддержку в подготовке военных кадров и работе по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Выразив удовлетворение началом своей деятельности на посту посла в нашей стране, Дж.Багчы подчеркнул, что приложит все усилия для развития азербайджано-турецких связей, в частности, сотрудничества в военной сфере.

Выразив соболезнования азербайджанскому народу в связи с годовщиной Товузских боев, Дж.Багчы поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне, пожелал упокоения Всевышним Аллахом душ военнослужащих и гражданских лиц, ставших шехидами, и исцеления раненым.

Посол Турции отметил, что его страна всегда находится рядом с Азербайджаном и впредь будет оказывать всестороннюю поддержку нашей армии.

На встрече отмечалось, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, построенное на дружественных и братских связях, развивается по восходящей линии и является плодотворным для обеих стран. Стороны также обсудили ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Minval.az