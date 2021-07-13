Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об отставке. Об этом сообщает Telegram-канал Vesti со ссылкой на украинский телеканал «Дом».

Уточняется, что Верховная Рада рассмотрит его заявление на заседании 15 июля.

Minval.az