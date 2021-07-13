Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об отставке. Об этом сообщает Telegram-канал Vesti со ссылкой на украинский телеканал «Дом».
Уточняется, что Верховная Рада рассмотрит его заявление на заседании 15 июля.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об отставке. Об этом сообщает Telegram-канал Vesti со ссылкой на украинский телеканал «Дом».
Уточняется, что Верховная Рада рассмотрит его заявление на заседании 15 июля.
Дата: 2021/07/13 18:38
Раздел: Бывший СССР
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