Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью РФ.

«Помните, сколько было злоупотреблений, это поднимала Россия, о том, что если я на улице разговариваю на русском языке, то меня будут штрафовать. Но это неправда. Но некоторые нормы в законе так выписаны, что дают возможность об этом говорить. То есть тебя не оштрафуют, если ты свободно говоришь, конечно же. Говори, как ты хочешь, но дает такую возможность», — заявил Зеленский во вторник в ходе общения с журналистами в рамках конференции «Украина 30. Гуманитарная политика».

«Поэтому я считаю, что некоторые вещи должны быть чистыми, абсолютными, понятными. Мы находимся в сложной ситуации, мы находимся в войне, напряжение вызывает что-либо связанное с Россией или с русским языком. Хотя я считаю, что русский язык — это не собственность России», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам украинского президента, не стоит поднимать вопрос государственного языка, так как в Украине уже все в этом направлении на законодательном уровне сделано.

Minval.az