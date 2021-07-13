Правительство Туркменистана уйдёт в трудовой отпуск с 1 августа по 1 сентября. Такое решение президент Гурбангулы Бердымухамедов озвучил на расширенном заседании кабинета министров в конце недели, на котором обсуждены итоги полугодия, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

При этом президент подчеркнул, что руководители смогут провести свой отдых в Национальной туристической зоне Аваза на туркменском побережье Каспия, а также на курортных здравницах Арчман, Йылысув и в других санаториях страны.

Продолжая тему отпуска, президент страны поручил вице-премьеру Эсенмырату Оразгелдиеву обсудить данный вопрос с занятыми на уборке хлопка руководителями и принять соответствующее решение.

«Если сочтёте, что в нынешнюю горячую пору не до отдыха, тогда сможете отдохнуть позже, после хлопкоуборочной страды», — добавил Бердымухамедов.

Minval.az