Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского обсудить статью Владимира Путина при личной встрече, пишет ТАСС.

«Президент Путин сказал, что он готов к встрече с президентом Зеленским. И сказал это не единожды. Это было сказано еще до публикации этой статьи», — сказал Песков.

Он отметил, что опубликованная накануне статья — это «глубокий и очень хороший повод для обсуждения» лидеров двух стран.

«Отталкиваясь от этой статьи, можно понимать настрой президента Путина на возможное смысловое наполнение российско-украинских контактов», — сказал Песков.

В любом случае нужно сначала подготовить встречу как минимум на уровне администраций президентов, добавил он. Кроме того, Песков отметил, что статья Путина выдержана в духе уважения к украинскому народу и к Украине.

«Судьба Украины во многом отдана в управление и на откуп иностранцам. Элементы внешнего управления всем хорошо известны. Также в статье вы можете легко увидеть убежденность президента в том, что и русские, и украинцы остаются частями единого народа с одним единым историческим прошлым и происхождением», — добавил представитель Кремля.

Как известно, Зеленский давно предлагает Путину встретиться, но Кремль пока отказывается.

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