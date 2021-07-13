Украинцы провели акцию в поддержку легализации Верховной Радой каннабиса в медицинских целях, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Активисты принесли с собой к зданию парламента реквизит в форме таблеток с надписью «потерпин». Поучаствовать в митинге пришли не только сторонники инициативы, но и нуждающиеся в медицинской марихуане больные.

Они рассказали, что сейчас каннабис ввозятся в страну нелегально близкими паллиативных больных в качестве анальгетика. Для многих из них опиоидные препараты в целом являются единственном вариантом облечения болезненных симптомов неизлечимых заболеваний.

12 июля спикер украинского парламента Дмитрий Разумков сообщил, что по инициативе Зеленского Верховную Раду созвали на внеочередное заседание, на котором будет рассмотрен закон о легализации медицинской марихуаны и регулировании ее оборота в стране.

Minval.az