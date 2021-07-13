Президент Владимир Зеленский с иронией отреагировал на публикацию Кремлем статьи об Украине на украинском языке с авторством российского лидера Владимира Путина. Соответствующий вопрос главе государства задали в ходе всеукраинского форума Украина 30.

«Если президент РФ уже начал писать на украинском языке – значит, мы все правильно делаем. В этом направлении я поддерживаю это решение», – сыронизировал Зеленский.

Зеленский отметил, что «не успел прочитать всю статью», так как был занят на переговорах в Берлине, но по тому, что увидел на сайте Кремля – Путин «потратил много времени». «Я увидел там глубокую работу», – приводит его слова издание Liga.net.

Президент сыронизировал, что в Кремле аргументируют нежелание двусторонней встречи с ним тем, что Путин – очень занятый человек и у него «не хватает времени», и теперь он понял, чем так был занят российский президент: статью писал.

«Могу только позавидовать, что столько времени президент такой большой страны может себе позволить потратить на такой объем работы», – сказал Зеленский и добавил, что не против обсудить некоторые моменты статьи при личной встрече и «дать материал для другой статьи».

Minval.az