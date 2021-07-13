Поиск кандидатуры на пост министра иностранных дел продолжается, и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян оказался в тупике, он не находит претендента. Об этом пишет ереванская газета «Грапарак».

«Звучат разные имена: председателя постоянной Комиссии уходящего парламента Армении по внешним отношениям Рубена Рубиняна, его спикера Арарата Мирзояна, и.о. вице-премьера Правительства Мгера Григоряна и даже бывшего министра обороны Давида Тонояна.

Назначение последнего будет одобрено Россией и США, но привод в МИД виновника поражения в войне будет воспринято армянским обществом как сигнал грядущих поражений во внешней политике. Арарат Мирзоян отказался от должности. Мгер Григорян тоже хорошо себя чувствует в статусе «аполитичного» вице-премьера, он не склонен идти в МИД и разделять политическую ответственность. В ответ на наш вопрос Григорян заявил: «Пожалуйста, не ждите от меня комментариев до формирования правительства»», — отмечает издание.

Minval.az