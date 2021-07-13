Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут встречу 13 июля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

«Главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику», – сказано в сообщении.

В свою очередь близкий к Кремлю Telegram-канал «Пул N3» отмечает, что в графике Путина на эту неделю никакой встречи с Лукашенко не значилось. Накануне, общаясь с журналистами, Песков ничего о возможности переговоров с президентом Беларуси не говорил.

Minval.az