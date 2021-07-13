Полиция задержала 20 участников массовой драки, произошедшей вечером 12 июля в районе Кузьминки на юго-востоке Москвы, сообщает «Интерфакс».

Драку на Зеленодольской улице возле станции метро «Кузьминки» устроили трудовые мигранты из Узбекистана и Киргизии. По данным информагентств, в ней участвовали более 50 человек. Причина конфликта выясняется.

Во время драки ее участники выбегали на проезжую часть, создавая помехи для автомобилей и пешеходов, рассказали в полиции. .

В результате конфликта несколько человек получили ножевые ранения, их доставили в больницу.

Minval.az