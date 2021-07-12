Президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», которую анонсировал во время недавней прямой линии.
Материал опубликован в понедельник, 12 июля, на официальном сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», которую анонсировал во время недавней прямой линии.
Материал опубликован в понедельник, 12 июля, на официальном сайте Кремля.
Дата: 2021/07/12 18:14
Раздел: Бывший СССР
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Идет предварительное расследование
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