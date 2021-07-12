По инициативе президента Украины Владимира Зеленского Верховную Раду созвали на внеочередное заседание. Об этом сообщил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков на своей странице в Facebook.

В частности, на заседании будет рассмотрен закон о легализации медицинской марихуаны и регулировании ее оборота в стране.

Депутаты Рады также обсудят законопроекты, касающиеся деятельности Антимонопольного комитета Украины, криминализации контрабанды, реформирования государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса и налогообложения предпринимательской деятельности.

Minval.az