Появление военных баз или иных объектов военного назначения США на территории стран ОДКБ, согласно договору, требовало бы согласования в рамках организации, таких заявок никто не подавал. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Все вопросы о присутствии иностранных военных на территории любого члена ОДКБ подлежат, согласно уставу, согласованию в этих рамках, — сказал он. — <…> Показательно, что никто из этих стран никаких обращений о необходимости провести соответствующую консультацию в ОДКБ не подавал».

Появление новых военных объектов на территории стран Центральной Азии расходится с интересами безопасности региона, заявил Лавров.

«Я не думаю, что интересам безопасности отвечало бы появление новых американских военных объектов в Центральной Азии», — сказал он, комментируя сообщения газеты The Wall Street Journal о том, что США могут перебросить войска из Афганистана в страны Средней Азии.

Minval.az