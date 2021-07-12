

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Саакашвили и оппозиционные СМИ в попытке госпереворота.

По словам Гарибашвили, партия ЕНД , созданная экс-президентом Саакашвили, планировала устроить масштабное общественное противостояние.

Телеканалы «Мтавари Архи», «Пирвели» и «Формула», которые вчера потребовали отставки правительства, работают в интересах «Единого национального движения», считает премьер Грузии.

На вчерашней масштабной акции протестующие потребовали, чтобы Гарибашвили покинул пост.

Это связано с гибелью оператора канала «ТВ Пирвели» Лексо Лашкаравы. 5 июля его избили во время акции противников ЛГБТ, передает «Спутник».

Minval.az