Глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью RT заявил о попытках внешних сил сделать из страны «вторую Украину».

«Я думаю, что цель состояла в том — я имею в виду цель тех, кто организовывал соответствующие действия в Беларуси — состояла в том, чтобы создать здесь вторую Украину. Поэтому было намного жарче и намного горячее. И затем перенести этот опыт на Россию», — сказал Макей.

По словам министра, Россия превращается в мощную мировую державу, что абсолютно неприемлемо для Запада.

«И все события, которые происходили в Беларуси являются следствием вот этого геополитического столкновения. Мы просто оказались на этом разломе, скажем так, в неподходящее время», — добавил он.

Minval.az