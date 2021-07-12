Скандальный экс-директор СНБ Армении Аргишти Кярамян, который считается одним из ключевых «соросовских» кадров в команде Пашиняна, получит новую должность. Согласно проекту решения правительства Армении, которое проведет в понедельник внеочередное заседание, Аргишти Кярамян будет назначен председателем Следственного комитета страны.

Другим решением правительства нынешний руководитель Следственного комитета Армении Айк Григорян будет освобожден от занимаемой должности.

Экс-директор СНБ Армении Аргишти Кярамян (занимал эту должность с 5-го мая по 8 октября 2020 года), 4-го мая прошлого года был уволен с поста заместителя руководителя Государственной контрольной службы Армении, в тот же день назначен на должность заместителя председателя Следственного комитета республики. Спустя день — 5-го мая 2020 года премьер подписал новое решение, согласно которому Кярамян был уволен с поста замглавы СК, а президент в тот же день подписал указ о его назначении на должность директора Службы национальной безопасности.

Ереванские СМИ писали, что 29-летний Кярамян развернул самый настоящий виток террора против так называемых «российских кадров». В центре внимания молодого директора службы тогда оказались те сотрудники, учившиеся в ФСБ России, и есть подозрения, что они до сих пор сохранили связь с данной структурой.

Кярамян тогда поручил провести служебное расследование в отношении некоторых из них, других же – просто убрать, причем, неважно, каким путем, но армянскую систему надо «очистить» от российских «шпионов».

Minval.az