

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин призвал российских «олигархов-бизнесменов» вкладывать средства в развитие космических технологий, а не тратить деньги на «очередные яхты и ярмарки тщеславия».

Таким образом Рогозин в твиттере прокомментировал суборбитальный полет основателя Virgin Galactic и его команды на ракетоплане, который состоялся 11 июля. Полет прошел успешно, после него акции Virgin Galactic выросли почти на 30%, сообщает РБК.

Можно согласиться с утверждением ряда экспертов, что суборбитальный полет не имеет отношения к профессиональной космонавтике, но, тем не менее, событие знаковое с точки зрения как развития технологий, так и расширения возможностей человечества взглянуть на нашу планету из космоса — РОГОЗИН (@Rogozin) July 11, 2021

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