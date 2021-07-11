Первые новости об обстрелах азербайджанской территории со стороны Армении появились еще вечером 12 июля 2020 года. Ответным огнем агрессоров принудили к молчанию, но ночью перестрелка возобновилась — уже с применением танков. Армянские агрессоры пытались захватить позиции азербайджанской армии, нанести урон технике и живой силе, но продвинуться им не удалось — раз за разом армяне вынуждены были отступать, неся потери.

В результате ответных мер нашей армии противник, понеся большие потери, был вынужден отступить. Азербайджанская армия уничтожила до 100 единиц живой силы, большое количество военной техники и важных объектов противника.

Азербайджанская Армия также понесла потери.

Героически погибли в боях с врагом, стали шехидами генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов, старший лейтенант Рашад Махмудов, прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, военнослужащие сверхсрочной службы — солдат Эльчин Мустафазаде, сержант Вугар Садыгов, солдат Назим Исмаилов, старший солдат Эльшад Мамедов и солдат Хайям Дашдамиров.

В результате падения снаряда, брошенного армянами в один из домов в селе Агдам, погиб мирный житель — 76-летний хозяин дома Азиз Алиев. Кроме того, в результате артиллерийских и минометных обстрелов со стороны армян, в нескольких приграничных с Арменией селах Товузского района был нанесен серьезный ущерб домам, административным зданиям, гражданским объектам, школам.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 9 декабря 2020 года, за особые заслуги в восстановлении территориальной целостности Азербайджанской Республики и проявленное мужество при выполнении боевых задач генерал-майору Гашимову Поладу Исраил оглу и полковнику Мирзоеву Ильгару Анзор оглу было присвоено звание «Национальный Герой Азербайджана».

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