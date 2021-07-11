Намиг Абдуллаев рассказал, как наши войска освобождали Шушу.
Предлагаем вашему вниманию данное видео.
Намиг Абдуллаев рассказал, как наши войска освобождали Шушу.
Предлагаем вашему вниманию данное видео.
Дата: 2021/07/11 19:04
Раздел: Азербайджан, Армия
Просмотров:
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