

Избирательные участки для голосования на досрочных парламентских выборах в Молдове открылись по всей стране.

В воскресенье граждане республики выбирают депутатов на следующие четыре года.

В 7.00 начали работу более двух тысяч избирательных участков на территории Молдове, еще 150 работают за рубежом. В местах голосования установлено видеонаблюдение. Из-за угрозы пандемии всем избирателям будут выдавать защитные маски, также граждан просят по возможности иметь при себе перчатки и собственные ручки.

Для обеспечения безопасности на избирательных участках задействованы более шести тысяч сотрудников полиции.

Согласно законодательству Молдове, досрочные парламентские выборы признают состоявшимися, если в них примет участие треть граждан, внесенных в избирательные списки.

Участки закроются в 21.00.

Minval.az