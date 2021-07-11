Избирательные участки для голосования на досрочных парламентских выборах в Молдове открылись по всей стране.
В воскресенье граждане республики выбирают депутатов на следующие четыре года.
В 7.00 начали работу более двух тысяч избирательных участков на территории Молдове, еще 150 работают за рубежом. В местах голосования установлено видеонаблюдение. Из-за угрозы пандемии всем избирателям будут выдавать защитные маски, также граждан просят по возможности иметь при себе перчатки и собственные ручки.
Для обеспечения безопасности на избирательных участках задействованы более шести тысяч сотрудников полиции.
Согласно законодательству Молдове, досрочные парламентские выборы признают состоявшимися, если в них примет участие треть граждан, внесенных в избирательные списки.
Участки закроются в 21.00.