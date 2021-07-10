Россия выдала Германии гражданина Азербайджана, подозреваемого в подрыве гранаты у входа в развлекательное заведение, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сегодня в московском аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова состоялась передача представителям правоохранительных органов Федеративной Республики Германия гражданина Азербайджанской Республики Эльшада Азизова, также известного как Ельшад Гуламмирзаев», — сказала Волк.

«В международном розыске фигурант находился по запросу комиссариата полиции немецкого города Саарбрюккен»,- подчеркнула она.

Властями ФРГ Азизову инкриминируется попытка убийства: в 2016 году он привел в действие ручную гранату рядом с входом в развлекательное заведение, где в это время находились люди.

По предварительным данным, нападение произошло в ходе межэтнических столкновений.

«В июне 2018 года в Канавинском районе Нижнего Новгорода сотрудниками полиции в рамках обеспечения общественной безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу — 2018 Эльшад Азизов был задержан по подозрению в двух грабежах. За совершение данных преступлений Московский районный суд города Нижнего Новгорода назначил ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. После отбытия наказания было принято решение о передаче фигуранта немецкой стороне», — сказала Волк.

Minval.az