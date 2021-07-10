Литва намерена выделить 42 миллиона евро на укрепление границы с Беларусью на фоне притока нелегальных мигрантов, об этом сообщила немецкая медиагруппа Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на посла Литвы в ФРГ Рамунаса Мисюлиса.

Издание сообщает, что Литва, по словам посла, видит «гибридную агрессию» со стороны Беларуси, в связи с чем рассчитывает на поддержку Европейского союза и намерена выделить 42 миллиона евро на укрепление границы с Беларусью, в том числе на систему наблюдения. При этом нелегальная миграция представляет «общую проблему» для всего Евросоюза.

«Искатели убежища хотят попасть не в Литву, а в Германию или Швецию», — приводит «РИА Новости» слова Мисюлиса.

Он также подчеркнул, что Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex поддерживает Литву: в страну планируется направить 30 пограничников от ведомства и несколько автомобилей, соседняя Эстония также выделит еще 10 сотрудников.

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