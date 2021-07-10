После того как Украина вернет себе Крым, оттуда будут депортированы 500 тысяч россиян, заявил вице-премьер Украины Алексей Резников. Этими планами он поделился в эфире телеканала «Украина 24». Он уточнил, что речь идет о тех, кто поселился на полуострове после 2014 года.

«Если граждане не попали в Крым через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, значит, они находятся незаконно на той территории», — считает Резников. Вице-премьер рассказал, что в украинском правительстве есть несколько точек зрения по этому вопросу, но себя он назвал сторонником процедуры «выдворения».

Minval.az