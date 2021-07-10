В соответствии с поручениями главы государства по проведению структурных реформ в азербайджанской армии и увеличению ее численного состава на кадровые органы возлагаются ответственные задачи, заявил заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев в ходе выступления на учебно-методическом совещании кадрового состава объединений, соединений, воинских частей и военно-учебных заведений специального назначения.

Он отметил, что для более эффективного проведения кадровых реформ будут использованы новые технологии.

«Разрабатываются новые проекты, которые позволят более гибко и эффективно организовывать размещение, ротацию персонала, кадровые реформы. Вся работа, проводимая в этой области, организована в соответствии с требованиями актов военного законодательства», — отметил Велиев.

Minval.az