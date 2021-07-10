Пять человек стали жертвами землетрясения на севере Таджикистана, сообщила РИА Новости глава пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Умеда Юсуфи.

«Эпицентр толчков, произошедших в 7:14, находился в 165 километрах северо-восточнее от Душанбе и в 21 километре восточнее Раштского района. Магнитуда толчков в эпицентре составила шесть, в Душанбе — три», — уточнила она.

Юсуфи добавила, что погибшие — жители селения Лангари Шох Таджикабадского района. Двое несовершеннолетних из сельского джамоата Хиджборак Раштского района получили ранения, их госпитализировали.

По предварительным данным, в двух селах пострадали 19 домов. По поручению президента Эмомали Рахмона создана комиссия во главе с премьер-министром. На место происшествия выехали чиновники.

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