

В ходе перестрелки на кыргызско-таджикской границе в районе перевала Чашмагильдан 8 июля один военнослужащий Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана был задержан таджикскими пограничниками и уведен на территорию РТ, сообщила пресс-служба ведомства.

«В настоящее время пограничные представители двух стран находятся на месте перестрелки и проводят разбирательство по данному факту. Пограничный представитель КР по Баткенскому участку Кыялбек Толонбаев потребовал от таджикской стороны вернуть военнослужащего, задержанного в ходе инцидента», — говорится в сообщении.

Переговоры продолжаются. По предварительным данным, с таджикской стороны также есть погибшие и раненые.

Minval.az