Ситуация в отдельных приграничных районах Азербайджана и Армении не связана с карабахским урегулированием. Об этом заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ситуация в отдельных районах армяно-азербайджанской, хотела бы подчеркнуть, здесь я еще раз подчеркиваю, мы исходим из того, что она напрямую не связана с НКУ (нагорно-карабахским урегулированием — ред.) и является следствием отсутствия международонго правового оформления границы. Общий фон, безусловно, усугубляется дефицитом взаимного доверия сторон», — добавила она.

Minval.az