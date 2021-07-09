

Накануне, на территории Губадлинского и Лачинского районов открылись две новые воинские части Государственной пограничной службы (ГПС).

Об этом сообщили в ГПС.

Согласно сообщению, в связи с этим событием, начальник ГПС, генерал-полковник Эльчин Гулиев поздравил личный состав по случаю начала деятельности новых воинских частей.

Было отмечено, что после восстановления территориальной целостности Азербайджана, за короткий срок была организована служебно-боевая деятельность воинских частей на этих территориях, и это имеет большое значение для охраны освобожденных государственных границ.

В конце мероприятия была награждена группа военнослужащих, отличившихся в служебной деятельности.





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