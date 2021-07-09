МВД России подготовило изменения в правила въезда и пребывания иностранцев в стране, предложив, в частности, отменить разрешения на временное проживание (РВП). Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает РИА Новости.

Ведомство предлагает отныне установить три миграционных режима пребывания: краткосрочное (не более 90 дней суммарно в течение календарного года), долгосрочное (более 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание), постоянное проживание (бессрочно).

При этом иностранцам, имеющим на руках разрешение, предоставляется возможность сменить цель пребывания без выезда за пределы России. Также в законопроекте предусматривается введение реестра недобросовестных — физических и юридических — приглашающих лиц.

В марте 2020 года президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реформе миграционного законодательства. Отмечается, что цель миграционной политики — формирование миграционной ситуации, отвечающей интересам России.

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