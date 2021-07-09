Делегаты афганского движения «Талибан» по итогам переговоров в Москве раскрыли планы насчет Афганистана и других стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление политофиса движения.

В частности, представители движения заверили, что его войска не намерены нарушать целостность государств Центральной Азии.

О том, что делегация талибов (организация запрещена в РФ и считается террористической — прим. Minval.az) прибыла на переговоры в Москву, стало известно в четверг, 8 июля. Визит представителей движения в российскую столицу продлится два дня. Делегацию возглавил один из руководителей политофиса движения в Катаре Шахабуддин Делавар, глава департамента по связям с афганскими гражданами. Талибы провели встречу со спецпредставителем президента России по Афганистану, главой второго департамента Азии МИД Замиром Кабуловым.

В ходе встречи Кабулов выразил обеспокоенность дестабилизацией обстановки на севере страны и призвал талибов не допустить выхода конфликта за пределы Афганистана. В ответ на это талибы заявили, что не намерены использовать территорию страны для нападения на другие государства, в том числе Россию. Члены делегации гарантировали безопасность границ среднеазиатских государств и иностранных представительств на территории страны.

Кроме того, представители движения заверили, что заинтересованы в достижении устойчивого мира в Афганистане. Они также пообещали, что обеспечат работу погранпереходов с соседними странами в штатном режиме.

Minval.az