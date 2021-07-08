

И.о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян и начальник Генштаба ВС России, генерал армии Валерий Герасимов обсудили по телефону ситуацию в армяно-азербайджанской приграничной зоне в Гегаркуникской и Сюникской областях и пути ее урегулирования.

Также собеседники коснулись миссии российского миротворческого контингента в Карабахе.

Арутюнян и Герасимов затронули и повестку предстоящих в ближайшие дни переговоров по углублению армяно-российского военного сотрудничества, процесс реформирования ВС Армении.

Minval.az