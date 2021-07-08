

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал Закон «О коренных народах Украины» (№ 5506) и направил его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом свидетельствуют данные в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

В графе «Дата и состояние прохождения» отмечается, что закон 8 июля возвращен с подписью председателя Верховной Рады и направлен на подпись президенту.

Закон определяет понятие «коренного народа» и закрепляет, что таковыми на Украине являются крымские татары, караимы, крымчаки.

Напомним, что Верховная Рада на внеочередном заседании 1 июля приняла Закон «О коренных народах Украины», инициированный президентом Владимиром Зеленским. Соответствующее решение поддержали 325 народных депутатов.

В пояснительной записке отмечается, что целью документа является определение правового статуса коренных народов Украины и установление правовых гарантий на полное владение всеми правами человека и основными свободами лиц, принадлежащих к коренным народам Украины, которые установлены нормами международного права, предусмотрены в Конституции и законах Украины.

Minval.az