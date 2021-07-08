Российский политолог Федор Лукьянов в беседе с ереванской газетой “Жоховурд” обратил внимание на то, что встреча лидеров Армении и России Никола Пашиняна и Владимира Путина прошла после досрочных парламентских выборов в РА.

“Процесс урегулирования довольно обширный, поскольку его составными частями являются переговоры по разблокированию и ситуация на армяно-азербайджанской границе. “Армении и России необходимо было обсудить все вопросы, так или иначе касающиеся региона”, — отметил он.

Политолог подчеркнул, что подобные встречи важны для разблокирования, и были приоритетные вопросы для обсуждения — ситуация на армяно-азербайджанской границе, разблокирования и установление мира.

Добавим, что работы по размещению российских миротворцев на границе с Арменией уже стартовали. Громче всех кричащая о суверенитете и снижении российского влияния в Армении революционная власть стала самой что ни на есть русскоподданной.

Россия диктует повестку Никола Пашиняна и безопасности нашей страны. Вместо этого Армения объявляет о сокращении численности армянской армии”, — пишет газета.

Minval.az