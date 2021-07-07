Власти Туркменистана ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан старше 18 лет. Об этом в среду, 7 июля, сообщает портал «Хроника Туркменистана».

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности опубликовало в газете «Нейтральный Туркменистан» заметку, в которой говорится об обязательной вакцинации.

Исключение сделано для людей с аллергией на компоненты вакцины, для беременных женщин и кормящих матерей, а также для пациентов с высокой температурой или хроническими заболеваниями в период их обострения.

В конце июня президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил закупить 1,5 миллиона доз вакцин. По некоторым данным, речь идет о закупке китайского препарата Sinopharm.

При этом официально в Туркменистане не зарегистрировано ни одного случая коронавируса.

Minval.az