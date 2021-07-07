

Мэр Киева Виталий Кличко совершил восхождение на гору Казбек по уникальному маршруту. Об этом на своей странице в Facebook сообщил горный инструктор Вадим Гапко, подкрепив сообщение соответствующими фото.

По его словам, Кличко стал одним из первых, кто открыл новый путь на легендарную гору.

«Сотни, если не тысячи, горных туристов и альпинистов ежегодно совершают восхождения на самый красивый пятитысячник крупных грузинских гор. Обычно все горовосходители идут к вершине «классическим» маршрутом, от Стефанцминды, поднимаясь ледником Гергети, в помещение бывшей метеостанции, где теперь расположен альпинистский приют Betlemi Hut, и дальше, к вершине Казбека. План нашей команды был другим — совершить первое групповое восхождение от горного дома AltiHut к вершине за один день», — говорится в его сообщении.

При этом группа столкнулась с трудностями.

«Для успешного воплощения нашей амбициозной цели необходима акклиматизация, отдых перед восхождением, и благоприятные, погодные условия. Актуальный прогноз погоды поставил нас в очень жесткие временные рамки… Выход был запланирован в час ночи. Сильная гроза, и шторм, поломав план, задержали выход группы почти на 3.00. У нас был был единственный день, когда мы могли попробовать «вписаться» в условное погодное окно. Состояние маршрута был сложным, «закрытый» ледник, достаточно низкая температура, ветер, ограниченная видимость, и свежий снег отнимали много сил. Нам повезло. К 10.00, преодолев более 2000 вертикальных метров, группа в полном составе из десяти участников в сопровождении трех гидов успешно поднялась на вершину Казбека. Виталий Кличко с командой и в сопровождении трех горных гидов осуществил первое групповое действительно уникальное восхождение на Казбек, не привычным, «классическим», маршрутом. Начав, таким образом, новую эпоху восхождений на самый популярный кавказский пятитысячник», — рассказал Гапко.



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