Грузинские правоохранители задержали более 100 человек на митингах в Тбилиси против ЛГБТ-сообщества и в поддержку избитых ранее журналистов. Об этом сообщило МВД страны.

«По факту совершения правонарушений сотрудниками министерства внутренних дел в административном порядке задержаны 100 человек», — говорится в заявлении.

Отмечается, что 68 человек были отпущены под подписку, остальные находятся в изоляторе временного содержания.

Утром 5 июля противники ЛГБТ-сообщества проникли в офис Tbilisi Pride и сорвали радужные флаги. По центру города также ходили агрессивно настроенные группы и искали людей с радужной символикой. Еще нападению подверглись представители СМИ.

Minval.az