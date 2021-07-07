Россия будет делать все, чтобы защитить союзников от угрозы в Афганистане, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Москва готова использовать свою военную базу в Таджикистане.

«Мы будем делать все, в том числе используя возможности российской военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном, чтобы не допустить каких-либо агрессивных поползновений в отношении наших союзников»,— сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Лаоса Салёмсаем Коммаситом (цитата по ТАСС).

Глава МИД РФ считает, что обстановка в Афганистане имеет тенденцию к ухудшению. Министр связывает это с выводом американских войск. Он напомнил, что президент Владимир Путин находится в контакте с центральноазиатскими лидерами. «Обстановка имеет тенденцию к стремительному ухудшению, в том числе в контексте поспешного вывода американских и других натовских войск, которые за десятилетия пребывания в этой стране так и не добились зримых результатов в плане стабилизации там ситуации»,— добавил Лавров.

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