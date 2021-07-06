

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал ограничить транзит товаров из Германии в Россию и Китай в рамках противодействия санкциям Запада против республики. Его слова приводит издание «СБ. Беларусь сегодня».

Он напомнил, что власти уже принимали подобные меры в отношении Skoda и Nivea. Лукашенко объяснил, что необходимо против немцев принять все меры, «чтобы они почувствовали, что такое Беларусь».

«Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. На белорусский рынок ни шагу, через Беларусь тоже ни шагу. Так надо поступить и с немцами», — пригрозил глава государства.

Лукашенко считает, что немецкие производители могут поставлять свою продукцию в Россию и Китай через Финляндию или Украину.

Minval.az