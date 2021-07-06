

Российская сторона допускает подключение американских коллег к процессу мирного урегулирования на востоке Украины. Но многое будет определяться подходом США к этому вопросу.

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Никакого желания считаться с нашими подходами и с нашими оценками мы не наблюдаем. Естественно, с такой позицией сложно себе представить конструктивный американский вклад в работу, например в минском формате», — заявил дипломат. Вместе с тем он признал, что в прошлом такой опыт взаимодействия с США уже был.

Рябков отметил, что саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джозефа в этом смысле не внес определенности в эту проблему. По словам замглавы МИДа, многое будет зависеть от того, кто будет назначен координатором процесса со стороны Вашингтона. При этом залогом успеха станет отказ США от попыток навязать свой подход Москве.

Minval.az