

Использование санкций для давления на суверенное государство — это беззаконие и шантаж в международном масштабе. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о противодействии санкционным мерам.

«Сегодня обсудим вопросы реагирования на ограничительные меры коллективного Запада в отношении нашей страны. Мы должны выработать стратегию, которая позволит минимизировать их эффект и продолжить свое развитие. Я уже говорил: никаких разговоров о том, что мы можем где-то недобрать, сократить темпы, прирост нашей экономики. Об этом речи быть не может. Идет война», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что тема санкций продолжает оставаться главным инфоповодом и для медийных проектов, и для принятия различных политических деклараций и правовых актов.

«Хотя к правовой системе эти решения никакого отношения не имеют. По сути, использование ограничительных мер в качестве инструмента давления на суверенное государство — это беззаконие и шантаж в международном масштабе. Шантаж, который, напомню, в документах ООН и иных международных организаций осуждается как недопустимая мера», — обратил внимание президент.

Европейские санкции — это фактически карательная операция на современный манер, считает Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Президент подчеркнул, что вопрос вовсе не в посадке борта Ryanair в Минске или несоответствии белорусской государственной системы западным образцам. «Все эти «перемены» задумывались с одной целью: расчистить поле для своего бизнеса. Подобное мы уже наблюдали у наших южных соседей — украинцев. Уничтожили в Украине все производство, даже сельскохозяйственное. То же хотят и у нас. Все знают, что за санкциями стоят конкретные корпорации, финансирующие политические интересы ряда западных деятелей, многие из этих корпораций имеют криминальное прошлое, как и эти деятели», — заметил Александр Лукашенко.

По его словам, сегодня западные политики с высоких европейских трибун призывают покончить с властью и народом Беларуси, а из страны сделать сырьевой придаток Европы. «Но они не говорят, что фактически санкции ведь не против белорусской власти, а против народа, в первую очередь рабочих людей. Цель — лишить их доходов, выкинуть на улицу. Фактически это карательная операция на современный манер», — заявил глава государства.

Minval.az