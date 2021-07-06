Обнаружено место падения самолета Ан-26, совершавшего рейс Петропавловск-Камчатский — Палана. Самолет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, упал в море.

По информации Камчатского авиационного предприятия, связь с рейсом № 251 пропала перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана.

На борту Ан-26 находились 22 пассажира, в том числе двое детей, и шестеро членов экипажа. Пассажиры — преимущественно жители поселка Палана, сообщает ТАСС. В списке пассажиров, в числе прочих, глава поселка Палана Ольга Мохирева, начальник мобилизационного отдела администрации Паланы Александр Андрейкин и его жена, начальник финансового управления администрации Ольга Андрейкина.

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Самолет Ан-26, выполнявший пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану, не вышел на плановый сеанс связи днем 6 июля, сообщает управление МЧС по Камчатскому краю.

На борту самолета находились 22 пассажира, включая одного ребенка, и шестеро членов экипажа.

На поиски пропавшего Ан-26 вылетели спасатели.

По предварительным данным, самолет упал в море вблизи поселка Палана, заявил информированный источник «Интерфакса».

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