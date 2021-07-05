

Секретарь Совбеза Армении выразил обеспокоенность формулировками генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася об обстановке на армяно-азербайджанской границе.

Об этом Григорян заявил в телефонной беседе с Засем, передает аппарат Совбеза. Накануне, отвечая на вопросы журналистов, генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что потенциал ОДКБ задействуется только в случае агрессии против одной из стран.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе, по его словам, не подпадает под это определение и является пограничным инцидентом.

Minval.az