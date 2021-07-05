

Житель Литвы готовит иск против экс-президента СССР.

Робертас Повилайтис готовится подать гражданский иск против Михаила Горбачева из-за событий 13 января 1991 года.

По его словам, бывший президент СССР, как главнокомандующий, должен нести ответственность за события у Вильнюсской телебашни, в ходе которых умер его отец, передает «Спутник».

Именно гражданский иск – это последняя возможность привлечь Горбачева к ответственности, так как Генпрокуратура дело против него возбуждать не стала, добавил Повилайтис.

Minval.az