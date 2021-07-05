Противники секс-меньшинств в Тбилиси перекрыли центральный проспект Руставели, они проводят контракцию против запланированного в понедельник вечером «Марша достоинства» с участием представителей ЛГБТ-сообщества, передает РИА Новости.

Изначально участники контракции собрались перед расположенным на проспекте храмом, а затем переместились на площадь перед парламентом Грузии и начали разбирать установленные там палатки оппозиционеров. Они пояснили это тем, что сегодня именно они должны выступать перед зданием парламента.

На месте мобилизованы бригады патрульной полиции, радикалы агрессивно настроены в отношении присутствующих представителей СМИ. Автомобильное движение на проспекте парализовано.

«Марш достоинства» должен состояться в понедельник в 16.00 по Баку.

Minval.az