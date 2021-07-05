Оперативный штаб Краснодарского края РФ попросил жителей Сочи собрать необходимые вещи на случай возможной эвакуации, сообщает РИА Новости.

Из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах Сочи отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста, предупредили в оперштабе.

«Включены сирено-речевые установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов. Жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию», — сказано в заявлении.

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