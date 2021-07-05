В хокимияте Ташкента горожан призвали не выходить на улицу без необходимости, пишет «Спутник».

По данным Узгидромета, в первой половине июля во всех регионах страны резко повысится температура воздуха. Это не может не отразиться на здоровье.

В столичной администрации предупредили, что в жару особенно важно беречь себя людям с хроническими заболеваниями, пациентам на диспансерном контроле, малышам, беременным женщинам и пенсионерам.

«По этой причине важно избегать воздействия жаркой погоды. Мы просим жителей не выходить из дома без крайней необходимости, на улице держаться тени, пить побольше жидкости», — говорится в сообщении хокимията.

Столбики термометров будут держаться на уровне 41-46 градусов с 6 по 8 июля. Это на 5-8 градусов выше климатической нормы.

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