

Правящий в Беларуси Александр Лукашенко призвал представителей интеллигенции не вмешиваться в политику и «не делать неверных шагов».

Об этом сообщает «Deutsche Welle».

В политике действуют «жестокие, бешеные законы», заявил он после окончания гала-концерта в Большом театре Беларуси по случаю Дня Независимости республики.

«Вряд ли у вас найдется хоть один человек, который выдержит это. А окунувшись туда, вы уже не сможете оттуда вылезти», — объяснил Лукашенко, находящийся у власти в стране более четверти века.

«Прежде чем что-то сделать, думайте, следите за каждым своим шагом», — посоветовал правитель Беларуси.

Minval.az