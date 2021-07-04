Об этом сообщает телеграм-канал «Военное обозрение»
Дата: 2021/07/04 12:34
Раздел: Бывший СССР
Просмотров:
98
Новости друзей
Новости друзей
Другие новости раздела
Лукашенко предостерег интеллигенцию Беларуси от вмешательства в политику
Правящий в Беларуси Александр Лукашенко призвал представителей интеллигенции не вмешиваться в политику и »не делать неверных шагов».
Житель Украины умер после прививки Pfizer
47-летний мужчина скончался в Винницкой области спустя пару часов после вакцинации от COVID-19.
Военно-политическое руководство Армении приняло решение уволить сына экс-генсека ОДКБ
Военно-политическое руководство Армении приняло решение о расторжении контракта с генерал-майором Григорием Хачатуровым, который является командиром 3-го армейского
В Кремле заявили о желании принять Лукашенко в Крыму
Россия ждет президента Беларуси Александра Лукашенко в Крыму, о желании принять лидера республики на полуострове заявил официальный
В Таджикистане вакцинацию объявили обязательной
Вакцинация от коронавирусной инфекции в Таджикистане для совершеннолетних граждан стала обязательной.
Максим Шевченко возглавит список РПСС на выборах в Госдуму
Журналист Максим Шевченко возглавит список Российской партии социальной справедливости на выборах в Госдуму восьмого созыва.
В Украине издана книга Лейлы Алиевой
В Киеве издана книга молодой, талантливой азербайджанской поэтессы Лейлы Алиевой “Свит таке, як сон” (“Мир такой, как
В Грузии атакован сайт записи на вакцинацию
Сайт, предназначенный для регистрации жителей Грузии на вакцинацию от коронавируса, в субботу подвергся масштабной кибератаке в день,
Беларусь усилила охрану границы с Украиной
Охрана государственной границы Беларуси с Украиной идет в усиленном варианте, сообщил РИА Новости официальный представитель белорусского Государственного