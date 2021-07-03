Вакцинация от коронавирусной инфекции в Таджикистане для совершеннолетних граждан стала обязательной.

Как пишет издание «Ховар», такое решение принял республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения коронавируса.

«Вакцинация от коронавируса является обязательной для граждан старше 18 лет», — указано в решении штаба.

Отмечается, что для иммунизации граждане должны обратиться к семейному врачу или в медучреждение по месту жительства, где пройдут вакцинацию на бесплатной основе.

Вместе с тем гражданам, въезжающим на территорию Таджикистана из-за рубежа, штаб рекомендует тестирование на коронавирус и 10 суток в домашней изоляции, независимо от результата теста.

Minval.az